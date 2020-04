Coco Gauff | Ho combattuto con la depressione Ho pensato di lasciare il tennis

rprat75 : Alla fine ho scritto, di Coco. Della vittoria più bella, contro la depressione. Dei rischi del sistema sportivo sta… - BlowbackFranz : RT @fanpage: L'incubo di Coco Gauff - fanpage : L'incubo di Coco Gauff - sportface2016 : #Tennis, le parole di Coco #Gauff - DelbonoRoberto : RT @rprat75: Parlavo l'altro giorno di come la narrativa sui prospetti di high school, Bronny era il pretesto, sia folle. 15enni vivisezion… -

Ultime Notizie dalla rete : Coco Gauff

Coco Gauff ha solo 16 anni – compiuti peraltro da un mese – ma è già famosissima, è già entrata nella Top 50 del ranking mondiale (parliamo di tennis) e, come ha rivelato lei stessa, ha anche sofferto ...Ma Coco Gauff, 16 anni da poco compiuti, la sensazione del tennis femminile, la vittoria più importante l’ha ottenuta fuori dal campo, non in un uno Slam. “Sono stata davvero depressa, per un anno ...