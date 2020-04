Classifica morti coronavirus nel mondo: Italia seconda dietro agli USA con oltre 22000 decessi (Di giovedì 16 aprile 2020) L’Italia è il secondo Paese al mondo per numero di morti a causa del coronavirus. Il nostro Paese si trova alle spalle degli USA. Di seguito la Classifica dei 10 Paesi col maggior nimero di morti per coronavirus. Classifica NAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DI morti PER coronavirus (16 aprile): 1. USA 33.4052. Italia 22.170 3. Spagna 19.130 4. Francia 17.167 5. Gran Bretagna 13.729 6. Iran 4.869 7. Belgio 4.857 8. Germania 3.856 9. Cina 3.342 10. Olanda 3.315 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse Leggi su oasport Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Italia terza alle spalle di USA e Spagna

