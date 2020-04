Cinquant’anni senza i Beatles, il mito che abbiamo iniziato ad amare quando era già finito (Di giovedì 16 aprile 2020) Magari non ci si pensa subito, però quando si sciolsero nel 1970 dopo neppure un decennio insieme, soltanto due dei Beatles – John e Ringo – avevano compiuto trent’anni. Paul ne aveva ventotto e George, il più giovane, ventisette. E forse non ci si ricorda che quando venne assassinato, nel 1980, John ne aveva soltanto quaranta, eppure sembrava che il meglio della sua storia fosse già dietro le spalle. A dirlo oggi, un assurdo, perché il pop/rock è fenomeno per adulti e i punti di riferimento, quelli che sono rimasti, come gli eterni rivali Rolling Stones, e poi gli Who, Neil Young, Iggy Pop, Bob Dylan ad esempio, hanno superato e di molto la settantina. Pensare che Mick Jagger quando scrisse Satisfaction disse che forse sei mesi dopo non sarebbero stati ancora lì. Loro, i Beatles, incarnano in pieno ciò che ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 aprile 2020) Magari non ci si pensa subito, peròsi sciolsero nel 1970 dopo neppure un decennio insieme, soltanto due dei– John e Ringo – avevano compiuto trent’anni. Paul ne aveva ventotto e George, il più giovane, ventisette. E forse non ci si ricorda chevenne assassinato, nel 1980, John ne aveva soltanto quaranta, eppure sembrava che il meglio della sua storia fosse già dietro le spalle. A dirlo oggi, un assurdo, perché il pop/rock è fenomeno per adulti e i punti di riferimento, quelli che sono rimasti, come gli eterni rivali Rolling Stones, e poi gli Who, Neil Young, Iggy Pop, Bob Dylan ad esempio, hanno superato e di molto la settantina. Pensare che Mick Jaggerscrisse Satisfaction disse che forse sei mesi dopo non sarebbero stati ancora lì. Loro, i, incarnano in pieno ciò che ...

fabius10scudi : @prato_vilma @987mies @magicaGrmente22 E allora sopra perché hai scritto cazzate? Se sai che abbiamo spese dovresti… - WalterSylarYang : Vianello voleva fare una trasmissione tipo Carramba ma senza lieto fine: 'Lei non vede 'sta persona da cinquant'ann… - futuren0stalgi4 : @BratzAspirina Annalisa a venticinque anni sembrava più vecchia,a cinquant’anni ne dimostrerà sedici come minimo R… - personaconfusa : Cosa vuol dire che Rachel Weisz ha cinquant'anni come mi ma e sembra più giovane e gnocca di me Ceh boh sarà rifat… - infoitcultura : Cinquant'anni senza i Beatles, il 10 aprile 1970 l'addio di McCartney -