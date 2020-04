Ciclismo | Mauro Vegni | “Non ridurremmo il Giro d’Italia di tre giorni Dobbiamo difendere

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 aprile 2020) ASO, società organizzatrice del Tour de France e della Vuelta, dopo aver cambiato la posizione in calendario della corsa a tappe spagnola per far spazio alla Grande Boucle, ha in programma di ridurne la durata da 21 a 18. Il grande organizzatore francese, inoltre, ha chiesto che anche ild’Italia faccia la stessa cosa. La proposta, ovviamente, non è piaciuta ai vertici di RCS Sport, i quali hanno reputato tutto ciò un vero e proprio affronto. Queste le parole che il direttore della Corsa Rosa,, ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport commentando la vicenda: “E’ l’unica cosa di cui stanno discutendo nelle ultime tre settimane: come danneggiare ild’Italia, l’unico vero competitor del Tour de France. Hanno sacrificato la Vuelta e ora chiedono a noi diil. Ma noitutelare il nostro ...