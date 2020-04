Chiusi negozi, cantieri navali e stabilimenti balneari il 25 aprile e il Primo Maggio: l'ordinanza del presidente Rossi (Di giovedì 16 aprile 2020) Attività di consegna dei mezzi navali, manutenzione delle attività turistiche all’aperto, chiusure degli esercizi commerciali per le prossime festività del 25 aprile e del 1 Maggio: sono questi i tre punti inseriti nell’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Il testo firmato dal presidente dedica il Primo dei suoi tre articoli ai cantieri navali, stabilendo che le attività di consegna dei mezzi navali già allestiti possano essere effettuate previa comunicazione al Prefetto. In seconda istanza l’ordinanza si occupa di strutture ricettive all’aperto (stabilimenti balneari, i campeggi, i villaggi turistici, i parchi di vacanza, le aree di sosta), stabilendo che vi sia consentito l’accesso solo al personale impegnato in attività di manutenzione, ... Leggi su iltirreno.gelocal Chiusi negozi - cantieri navali e stabilimenti balneari il 25 aprile e il Primo Maggio : l'ordinanza del presidente Rossi

