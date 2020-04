Chiara Nasti si fa stampare i commenti degli hater sulla carta igienica: “Ecco cosa faccio con le vostre critiche” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Questo è quello che faccio sempre con le vostre critiche spero che non me ne vogliate anche su questo”. Così dice l’influencer Chiara Nasti in questo video pubblicato sulle sue Instagram Story in cui mostra un rotolo di carta igienica che si è fatta stampare personalizzato con i centinaia di commenti critici che ha ricevuto in questi giorni dopo che è scoppiata la polemica sui social per la sua ultima uscita. “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo Nasti)”, è la frase finita nel mirino: così scriveva pubblicando una sua foto al volante di una lussuosa auto sportiva, che si deduce essere un regalo fattole dal padre. Parole forti e quantomai fuori luogo soprattutto in questo ... Leggi su ilfattoquotidiano Chiara Nasti : “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio - una Jaguar in garage - una tigre nel letto - e un asino che paghi per ogni cosa”

Chiara Nasti stampa le critiche dei followers sulla carta igienica e poi provoca Aurora Ramazzotti parlando di alcol

Chiara Nasti reazione a sorpresa | Rivelazione su Aurora Ramazzotti : “Ti ricordavo diversa” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Questo è quello che faccio sempre con le vostre critiche spero che non me ne vogliate anche su questo”. Così dice l’influencerin questo video pubblicato sulle sue Instagram Story in cui mostra un rotolo diche si è fattapersonalizzato con i centinaia dicritici che ha ricevuto in questi giorni dopo che è scoppiata la polemica sui social per la sua ultima uscita. “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni(papà Enzo)”, è la frase finita nel mirino: così scriveva pubblicando una sua foto al volante di una lussuosa auto sportiva, che si deduce essere un regalo fattole dal padre. Parole forti e quantomai fuori luogo soprattutto in questo ...

ilfattovideo : Chiara Nasti si fa stampare i commenti degli hater sulla carta igienica: “Ecco cosa faccio con le vostre critiche” - FQMagazineit : Chiara Nasti: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in gara… - MatteoMarchini5 : Chiara Nasti: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in gara… - zazoomblog : Chiara Nasti stampa le critiche dei followers sulla carta igienica e poi provoca Aurora Ramazzotti parlando di alco… - Miciomicione76 : RT @stressmike: Non è ancora finito l'anno e Chiara Nasti ha già vinto il premio 'Poveraccia 2020 - Categoria: Senza dignità.' Complimenti. -