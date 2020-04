Chi è Carlo Bonomi, il neo presidente di Confindustria che ha già strigliato il Governo (Di giovedì 16 aprile 2020) È Carlo Bonomi il nuovo presidente di Confindustria. Bonomi ha vinto la sfida con Licia Mattioli, vicepresidente uscente, raccogliendo 123 voti contro 60. Per l’elezione definitiva andrà ora al voto dell’Assemblea privata prevista per il 20 maggio. Bonomi, classe ’66 nato a Crema, è presidente di Assolombarda dal giugno 2017 ed è stato in precedenza uno dei membri della squadra di Vincenzo Boccia. Oggi presiede il Consiglio di Amministrazione della Synopo, società che opera nel settore della strumentazione e dei consumabili per neurologia, e guida le aziende manifatturiere controllate, Sidam e Btc Medical Europe. È presidente del Consiglio di Amministrazione anche di Ocean e Marsupium e Consigliere indipendente di Springrowth, e da novembre 2019 fa anche parte del Consiglio di Amministrazione di Dulevo International. Inoltre, ... Leggi su quifinanza Confindustria elegge Carlo Bonomi. Ecco chi è il nuovo presidente di viale dell’Astronomia

