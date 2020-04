Che fine farà il Green Deal?

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 aprile 2020) La Presidenza di Ursula von der Leyen alla Commissione europea era iniziata con un ambizioso programma per affrontare i problemi legati al clima e all’ambiente. Compiti fondamentali che “definiscono la nostra generazione”, ormai non più procrastinabili. Per questo poco dopo aver formalizzato l’incarico, la presidente von der Leyen, insieme alla Commissione europea, promosse il, una strategia “per trasformare l’UE in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva”. Ma soprattutto una società capace di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 e di sganciare la crescita economica dall’uso delle risorse fossili. Una serie di misure mirate a rendere sostenibile e inclusiva l’economia dell’UE ...