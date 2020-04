Cerreto Sannita | arrestata la 45enne che ha ferito questa notte il convivente

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto-E’ statadai carabinieri della Compagnia di, nella tarda mattinata di oggi lachehailcon una coltellata dopo una lite. La donna deve rispondere dell’accusa di lesioni aggravate. A seguito dell’immediata battuta in zona, con l’impiego di altre pattuglie e militari della Compagnia di quel centro, la donna è stata rintracciata dopo circa due ore nelle campagne circostanti, ancora in stato confusionale. L’arma del delitto, rinvenuta ancora sporca di sangue, è stata sottoposta a sequestro. Al termine delle formalità di rito, come disposto dal P.M. di Turno della locale Procura della Repubblica, la donna è stata tradotta alla casa circondariale di Benevento a disposizione della stessa ...