CDP lancia con successo il Covid-19 Social Response Bond, maxi domanda del mercato (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ancora in campo a sostegno delle imprese italiane e del territorio duramente colpiti dall'emergenza coronavirus dopo le misure straordinarie per oltre 20 miliardi di euro già varate. La società guidata da Fabrizio Palermo ha, infatti, lanciato sul mercato dei capitali il nuovo Covid-19 Social Response Bond che ha fatto il pieno con una domanda quasi doppia rispetto all'ammontare emesso di 1 miliardo di euro. Gli ordini superano gli 1,9 miliardi per due tranche, 3 e 7 anni, con un taglio per ciascuna da 500 milioni. Un'emissione, sottoscritta da oltre 130 investitori istituzionali (il 17% esteri) destinata a sostenere le imprese e le pubbliche amministrazioni nella drammatica fase che il Paese sta vivendo. Il nuovo Covid-Bond, ha evidenziato l'Amministratore delegato di CDP Fabrizio Palermo ...

