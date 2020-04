CdM - Sarà rivoluzione sul mercato: il Napoli ha pianificato altri 6 acquisti (Di giovedì 16 aprile 2020) Il Napoli è molto attivo sul fronte mercato, ha le idee chiare, Giuntoli si confronta costantemente con l'area scouting guidata da Micheli. La rivoluzione è partita a gennaio e adesso proseguirà. Leggi su tuttonapoli (Di giovedì 16 aprile 2020) Ilè molto attivo sul fronte, ha le idee chiare, Giuntoli si confronta costantemente con l'area scouting guidata da Micheli. Laè partita a gennaio e adesso proseguirà.

tuttonapoli : CdM - Sarà rivoluzione sul mercato: il Napoli ha pianificato altri 6 acquisti - Stefaniacasp : RT @Sergio37740143: Comunisti di Merda, ma nessuno ha i numeri per essere eletto. Al ballottaggio i 5 stelle non potendo votarsi ed essendo… - _glam_amour_ : RT @LDO_Fondazione: “A fine mese sarà possibile partire con la sperimentazione sull’uomo del vaccino elaborato in Italia dalla Irbm insieme… - Sergio37740143 : Comunisti di Merda, ma nessuno ha i numeri per essere eletto. Al ballottaggio i 5 stelle non potendo votarsi ed ess… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdM – Insigne senza procuratore, per ora ha deciso di gestirsi da solo:… -

Ultime Notizie dalla rete : CdM Sarà Scuole chiuse e maturità 2020: tutti ammessi? Solo orale? Corriere della Sera