Casa di riposo, una donna: "Nella bara di mia madre c'era un'altra persona" (Di giovedì 16 aprile 2020) Andrea Pegoraro Si è sentita dire questa frase una donna che ha perso la mamma ospite in una Casa di riposo a Milano. La struttura l’ha contattata e le ha detto che era successo un disguido “Nella bara di sua madre c’è un’altra persona”. Si è sentita dire questa frase una donna che ha perso la mamma ospite in una Casa di riposo a Milano. Durante la puntata de Chi l’ha visto ha raccontato la sua storia. La situazione nel capoluogo lombardo La struttura l’ha contattata e le ha detto che era successo un disguido. La donna ha sottolineato quanto le era stato riferito: “Facendo un giro di ricognizione al primo piano, dove mettono i morti in attesa di essere portati in camera mortuaria, ci siamo accorti che la sua mamma è ancora lì - ha proseguito -. Quindi Nella bara di sua madre c’è ... Leggi su ilgiornale Palermo - “ti do con il legno visto che la scarpa non la senti” : così venivano vessati gli anziani in casa di riposo. E una donna tentò il suicidio

Palermo - violenze su anziani. Sequestrata casa di riposo

Genova - «Ho perso madre e zia in quella casa di riposo. Le pensavo al sicuro» (Di giovedì 16 aprile 2020) Andrea Pegoraro Si è sentita dire questa frase unache ha perso la mamma ospite in unadia Milano. La struttura l’ha contattata e le ha detto che era successo un disguido “di suac’è un’”. Si è sentita dire questa frase unache ha perso la mamma ospite in unadia Milano. Durante la puntata de Chi l’ha visto ha raccontato la sua storia. La situazione nel capoluogo lombardo La struttura l’ha contattata e le ha detto che era successo un disguido. Laha sottolineato quanto le era stato riferito: “Facendo un giro di ricognizione al primo piano, dove mettono i morti in attesa di essere portati in camera mortuaria, ci siamo accorti che la sua mamma è ancora lì - ha proseguito -. Quindidi suac’è ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per gli anziani, specialmente per quelli che sono isolati o in casa di riposo e hanno paura di mo… - mannocchia : il nostro racconto da una casa di riposo di Senigallia. grazie a Antonella Vincenzi che ha montato con sensibilità… - fattoquotidiano : Palermo, “ti do con il legno visto che la scarpa non la senti”: così venivano vessati gli anziani in casa di riposo… - SempreLibero2 : La Casa di riposo 'lager' arrestate 6 persone a Palermo - protoromantica : RT @AndFranchini: “Devi morire, devi buttare il veleno là”. Sei arresti nella casa di riposo degli orrori | L'HuffPost -