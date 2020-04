Casa di riposo lager a Palermo, 6 arresti | VIDEO (Di giovedì 16 aprile 2020) La Guardia di Finanza di Palermo ha bloccato i maltrattamenti nei confronti degli anziani di una Casa di riposo di via Emerigo Amari, a Palermo. Sono scattate le manette per 6 persone accusate a vario titolo di riciclaggio e autoriciclaggio L’operazione della Finanza è scattata su disposizione della Procura di Palermo. L’ordinanza è stata emessa da GIP di Palermo. Sono stati arrestate sei persone responsabili del reato di maltrattamento ai danni di anziani ospiti di una Casa di riposo di Palermo. È stata sequestrata l’attività assistenziale, quale profitto dei delitti di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio, nonché di una carta “Reddito di cittadinanza” indebitamente ottenuta da uno degli indagati. A capo dell’organizzazione c’era Al vertice del disegno criminale vi era Maria Cristina ... Leggi su direttasicilia Truffatori e aguzzini. Blitz nella casa di riposo degli orrori a Palermo

