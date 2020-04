Caro Eduardo | ecco la Napoli milionaria di rispetto ma che tutti sputtanano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– “Che vuo’ fa’? È na disgrazia… Appena sentono ‘napoletano’, già se mettono in guardia. Pecché è stato sempe accussì. Quanno suc­cede nu furto di abilità, di astuzia dint’ ‘a n’atu paese d’ ‘o munno, pure si è ammentato pe’ fa’ ridere, se dà pe’ certo, e se dice ca s’è fatto a Napule. ‘Nun sapite niente? A Napule è sparito nu piroscafo cu tutto ‘o carico’. E nun è overo, brigadie’. Nun po’ essere o vero. Chi ce crede è in malafede”. Sì è in malafede. C’hai ragione, quanto c’hai ragioneDe Filippo. E’ in malafede una giornalista di Milano che viene ae si stupisce, si dice ...