Carlo Bonomi designato presidente di Confindustria

(Di giovedì 16 aprile 2020)è statodi. Vince così la sfida del voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia con Licia Mattioli. Per l’elezione definitiva andrà ora al voto dell’assemblea privata prevista per il 20 maggio.

ricpuglisi : Ottima notizia: @CarloBonomi_ è il presidente designato di @Confindustria. In bocca al lupo! - alexbarbera : Carlo Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria. Nel momento più difficile e di minor credibilità della sua pol… - Agenzia_Ansa : #Confindustria Carlo Bonomi designato presidente #ANSA - giodiamanti : RT @dariodivico: (ANSA) - ROMA, 16 APR - Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la sfida del voto del Consi… - ilfoglio_it : Carlo Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria. “L’Italia deve tornare al lavoro”. La tentazione di trasformar… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Bonomi

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la sfida del voto del Consiglio Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli. Per l'elezione ...Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la sfida del voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia con Licia Mattioli. Per l’elezione definitiva andrà ora al voto ...