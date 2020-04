Captain America: Civil War, Chris Evans si è slogato una spalla girando la scena dell'elicottero (Di giovedì 16 aprile 2020) l'infortunio subito da Chris Evans sul set di Captain America: Civil War, durante le riprese di della celebre scena dell'elicottero continua a causare problemi all'attore. Durante le riprese di Captain America: Civil War l'incauto Chris Evans si è slogato una spalla girando la scena dell'elicottero perché, evidentemente, un conto è tentare di non far decollare un elicottero quando sei un supereroe, quando invece sei semplicemente un attore che interpreta un supereroe la cosa è ben diversa. Evans l'ha scoperto dolorosamente, nel peggiore dei modi, durante le riprese del celebre film della Marvel. "Mi sono davvero fatto male al braccio girando quella scena", disse Evans alla giornalista di Made in Hollywood Kylie Erica Mar. "è un problema, il dolore non è ancora andato via. L'anno scorso ... Leggi su movieplayer Captain America : Civil War - stasera su Rai2 il film con Chris Evans

