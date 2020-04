Caporalato a Forlì | il racconto di una vittima | Trattato come un prigioniero a 50

(Di giovedì 16 aprile 2020) In carcere quattro pachistani: reclutavano richiedenti asilo per farli lavorare nelle campagne per oltre 80 ore settimanali

FORLI' - "Sono in una situazione come un prigioniero ... che ha visto ieri la squadra mobile eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro pachistani. L'operazione ...La base di questa attività illecita era a Bagnara di Romagna. Su disposizione del Gip di Forlì la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di 4 pachistani, nell’ambito di ...