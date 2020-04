Capone | il film con Tom Hardy debutterà il 12 maggio in VOD | ecco il trailer

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tomè pronto a tornare sul grande schermo nel. Il regista Josh Trank ha appena diffuso il primoufficiale e la data d’uscita della pellicola che seguirà la storia di Al. https://twitter.com/joshuatrank/status/1250526708454715392 L’emergenza legata al Coronavirus non rallenterà questo progetto. Il, inizialmente riconosciuto con il nome di Fonzo, sarà disponibile online a partire dal 12. Negli Stati Uniti d’America, la pellicola arriverà nel formato VOD: sarà possibile affittare ilonline per 48 ore. Probabilmente,arriverà anche sul grande schermo, forse durante la prossima estate (quando le sale cinematografiche potrebbero riaprire). Nessun dettaglio in merito alla distribuzione in Italia. Non si esclude che possa arrivare in qualche piattaforma di streaming o ...