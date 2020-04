TuttoQuaNews : RT @Sport_Mediaset: .@fabiocannavaro in esclusiva: 'Vorrei allenare il @sscnapoli'. #SportMediaset - tuttonapoli : Cannavaro: 'Sogno di allenare il Napoli! Gattuso? Il Milan ha sbagliato' - Sport_Mediaset : .@fabiocannavaro in esclusiva: 'Vorrei allenare il @sscnapoli'. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Cannavaro Sogno

Sport Mediaset

Fabio Cannavaro, direttamente dalla Cina, ha parlato a Sportmediaset del suo passato e dei sogni per il futuro. Uno su tutti: "Allenare il Napoli" Fabio Cannavaro, direttamente dalla Cina, ha parlato ...lo so che è dura, che in molti soffrono, ma è l'unico modo per non diffondere il virus". Dalla Cina Fabio Cannavaro mette tutti i guardia sulla pericolosità del coronavirus e racconta le iniziative di ...