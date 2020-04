Campania verso Fase 2, De Luca incontra costruttori, balneatori e cantieristica navale (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sono svolti oggi i primi di una serie di incontri programmati che hanno l’obiettivo di verificare le criticità e di organizzare i protocolli di sicurezza necessari in vista della Fase 2. Le riunioni di oggi si sono svolte con i rappresentanti dell’Associazione costruttori (cui seguirà un’ulteriore consultazione lunedì con il comparto edile dell’artigianato), quindi dei balneatori e dei cantieri navali. “Sono stati confronti utilissimi – ha dichiarato il Presidente De Luca – e va sottolineato con soddisfazione lo spirito di collaborazione e di responsabilità manifestato da tutti. Continueremo a raccogliere indicazioni e a seguire la linea annunciata, sul doppio binario che dovrà unire alla ripartenza le indispensabili garanzie ... Leggi su anteprima24 Coronavirus Campania - De Luca verso la chiusura delle spiagge libere

La Campania verso la fase 2 post Coronavirus : “Screening di massa per i cittadini”

Campania - verso la fase 2 : piano regionale per lo screening di massa (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sono svolti oggi i primi di una serie di incontri programmati che hanno l’obiettivo di verificare le criticità e di organizzare i protocolli di sicurezza necessari in vista della2. Le riunioni di oggi si sono svolte con i rappresentanti dell’Associazione(cui seguirà un’ulteriore consultazione lunedì con il comparto edile dell’artigianato), quindi deie dei cantieri navali. “Sono stati confronti utilissimi – ha dichiarato il Presidente De– e va sottolineato con soddisfazione lo spirito di collaborazione e di responsabilità manifestato da tutti. Continueremo a raccogliere indicazioni e a seguire la linea annunciata, sul doppio binario che dovrà unire alla ripartenza le indispensabili garanzie ...

bnotizie : La Campania verso la Fase 2 - In Prima News - Torrenapoli1 : @CacaceMercury no aspè, dobbiamo fare un distinguo In Campania, senza Rsa e Ospedali (ormai il 70% dei casi è quell… - ViviCampania : In Campania verso la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Chiusura delle spiagge libere? - - Torrenapoli1 : Molto bene Napoli Città, Caserta e benevento, numeri cincoraggianti verso il 4 maggio La Campania paga i casi degli… - bnotizie : Coronavirus, in Campania 3.807 casi. Regione verso screening di massa | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Campania verso COVID-19, VERSO LA FASE 2: PROPOSTE PER RIPARTIRE - Primo Piano Regione Campania In Campania verso la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Chiusura delle spiagge libere?

Per la fase due dell’emergenza sanitaria Coronavirus alcuni hanno ipotizzato come trapela da indiscrezioni pubblicate da il Mattino di chiudere le spiagge libere, dove sarebbe praticamente impossibile ...

Coronavirus, De Luca pronto a chiudere le spiagge libere

Una serie di ipotesi che sono al vaglio di tutte le amministrazioni locali d’Italia, anche se la Campania potrebbe essere l’apri-fila: nella regione guidata da Vincenzo De Luca, infatti, si va verso ...

Per la fase due dell’emergenza sanitaria Coronavirus alcuni hanno ipotizzato come trapela da indiscrezioni pubblicate da il Mattino di chiudere le spiagge libere, dove sarebbe praticamente impossibile ...Una serie di ipotesi che sono al vaglio di tutte le amministrazioni locali d’Italia, anche se la Campania potrebbe essere l’apri-fila: nella regione guidata da Vincenzo De Luca, infatti, si va verso ...