Campania | distribuzione 500mila mascherine Si entra nella fase-2

Leggi su ladenuncia

(Di giovedì 16 aprile 2020) Inizia oggi, di fatto, la-2 in. La Regione comunica, infatti “laalle farmacie della regione delle prime 500.000appositamente acquistate”. I particolari: “Questo primo blocco, come da protocollo con Federfarma e Assofarma, sarà distribuito prioritariamente alle fasce deboli partendo dall’esenzione ticket, alle persone anziane e a quelle che hanno terminato la quarantena. Dall’inizio della settimana prossima poi, lesaranno distribuite a tutte le 1.800 farmacie dellae, progressivamente, ai medici di famiglia, e quindi alle famiglie campane prima di renderne obbligatorio l’uso per tutti, all’esterno delle abitazioni, in vista dell’imminente2. La Regione, che ne acquisterà tre milioni, ha già avuto la disponibilità da Poste Italiane alla consegna ...