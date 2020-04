Calciomercato Napoli | l’Inter offre 6 milioni per 2 anni a Dries Mertens

Leggi su calciomercato.napoli

(Di giovedì 16 aprile 2020) Sembra ci sia una sostanziosa offerta da parte dell’Inter per il. I nerazzurri sognano, che fatica a trovare il rinnovo con i partenopei. Si parla di una proposta più interessante di quelle provenienti dalla Premier League che potrebbe dividere definitivamente le strade dell’attaccante e del club di Aurelio De Laurentiis. Alla base di tutto non solo condizioni contrattuali nettamente diverse, ma lo strascico della famosa multa per l’ammutinamento di novembre. Stando a quanto riporta Sportmediaset, l’Inter è disposta a proporre un biennale da 6di Euro a stagione più un’opzione per un eventuale terzo anno. Praticamente, sarebbe un milione in più rispetto a quanto offerto dal, ma senza legare 500.000 Euro a stagione al rendimento e soprattutto senza il vincolo dei diritti d’immagine ...