Caivano | rapinatore assalta farmacia con mascherina sul volto | arrestato

I carabinieri della tenenza dihannoper rapina un 43enne del posto. Travisato con unachirurgica e armato di coltello ha minacciato la titolare di unaper farsi consegnare 600 euro, l'incasso raccolto in mattinata. Rintracciato grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, ilè stato bloccato dai militari e trovato in possesso di parte della refurtiva. Il 43enne – già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – ha ammesso il suo coinvolgimento nella rapina ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.