Cafarotti | fieri per bella iniziativa Car Roma

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 aprile 2020)– “‘Distanti, ma uniti’: e’ ladel Centro Agroalimentare diin favore dei nostri mercati, che stanno via via riaprendo nel rispetto delle dovute misure precauzionali di contenimento del contagio. Il CAR si offre di sponsorizzare il noleggio dei transennamenti e dei divisori necessari ad attuare la perimetrazione e il contingentamento degli accessi, dando un grande segnale di vicinanza a tutti gli operatori di settore”. Lo scrive su Facebook Carlo, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro diCapitale, a commento dell’del Centro Agroalimentare diin favore dei mercati. “Siamo particolarmentedella nostra Societa’ partecipata, che ci sostiene nella ripartenza della dimensione mercatale: i nostri rionali sono un luogo centrale per l’approvvigionamento ...