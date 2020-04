Buoni sconto Esselunga da 500 euro su WhatsApp: “Sono una truffa, fate attenzione” (Di giovedì 16 aprile 2020) Buoni sconto da 500 euro di Esselunga su WhatsApp? Sono una truffa. E’ l’ultima che gira in questi giorni di emergenza Coronavirus. E a mettere in guardia è la stessa catena di distribuzione. “Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi Buoni spesa. “Ricordiamo che l’invio … L'articolo Buoni sconto Esselunga da 500 euro su WhatsApp: “Sono una truffa, fate attenzione” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Buoni sconto e spesa online con Conad : chiarimenti sul risparmio del 10%

Buoni sconto da 500 euro di Esselunga su WhatsApp? Sono una truffa. E’ l’ultima che gira in questi giorni di emergenza Coronavirus. E a mettere in guardia è la stessa catena di distribuzione.

