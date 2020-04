BRIAN MAY “CORONAVIRUS NATO DAL CONSUMO DI CARNE”/ “Queen” vegano da 3 mesi attacca

girasol44247939 : RT @EssereAnimali: La posizione del chitarrista dei #Queen #BrianMay sta facendo discutere, ma la correlazione tra il rischio di #pandemie… - Lord_Spleen : Eh sarà Brian May - verduroso : @marukosocial Titolo scritto alla cazzo, Brian May non ha detto questo - BarbaraDallapi1 : RT @LAVonlus: Dopo Paul McCartney - che chiede la chiusura dei 'wet market' schierandosi contro il consumo di carne - un altro mostro sacro… - fendente1 : RT @LAVonlus: Dopo Paul McCartney - che chiede la chiusura dei 'wet market' schierandosi contro il consumo di carne - un altro mostro sacro… -

BRIAN MAY Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : BRIAN MAY