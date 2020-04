Brescia, Cellino: «Il campionato è finito. Anno bisesto, anno funesto» (Di giovedì 16 aprile 2020) Massimo Cellino, presidente del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole sulla ripresa del campionato Il presidente del Brescia Massimo Cellino è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole sull’eventuale ripresa del campionato: «Il campionato è finito. anno bisesto, anno funesto. Se si potesse giocare a luglio e agosto, perché mai avrebbero dovuto far slittare le Olimpiadi al 2021? Se lo hanno fatto, è perché sanno che non si potrà gareggiare. E poi come si fa a giocare senza tifosi». RETROCESSIONE – «Se basta il Brescia in B per non giocare e fare del bene al calcio italiano, firmo adesso. Retrocedo a testa alta e do la mia parola che non farò alcuno tipo di causa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Brescia - Cellino : "Tonali? Mi piacerebbe vederlo al Napoli - ma difficilmente accadrà"

Brescia - Cellino : «Tonali? Mi piacerebbe vederlo a Roma o Napoli»

