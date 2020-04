Bollettino del 16 aprile sul Coronavirus | 168 941 contagiati di cui 40 164 guariti e

(Di giovedì 16 aprile 2020) I dati aggiornati della Protezione civile sui contagi dain Italia di oggi, giovedì 16. Stando a quanto reso noto da Angelo Borrelli, il numero dei casi positivi al Covid-19 è salito a 168.941 (+ 3786 rispetto a ieri), di cui 40.164(+ 2072) e 22.170 decessi (+ 525). Effettuati in totale più di un milione di tamponi.

Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile diramato da Angelo Borrelli, l’aumento del numero delle persone attualmente positive è di 1.189 (ieri erano 1.127), per un totale di 106.607 (ieri ...1' di lettura Fano 16/04/2020 - Ancora un bollettino di guerra per le vittime del Covid-19. In un giorno sono morti altri 21 malati con una crescita della mortalità anche nella Provincia di Macerata.