Bollettini ingannevoli | presentato esposto per truffa alla Guardia di Finanza

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Anche quest’anno, con l’approssimarsi del termine di scadenza del versamento del diritto annuale, ovvero immediatamente dopo l’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto da questo Ente, si registra l’attività da parte di soggetti terzi, recanti denominazioni simili a quella della Camera di Commercio, con richieste di pagamento, o inviti a controllare e/o modificare i dati relativipropria impresa, aventi lo scopo di trarre in inganno le imprese inducendole a versare le somme riportate neimedesimi. Sono pervenute, infatti, talune segnalazioni da parte di imprenditori e consulenti che fanno riferimento a richieste di pagamento nelle quali il mittente “finge” di essere il soggetto cui il versamento è dovuto per l’iscrizione in presunti annuari, registri e ...