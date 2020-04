Berlusconi sponsorizza Mes. Meloni-Salvini contro: tu come Prodi (Di giovedì 16 aprile 2020) C'è la coerenza, certo. E Silvio Berlusconi non solo da giorni ripete che non bisogna avere nessuna preclusione nello sfruttare gli strumenti a disposizione, ma rivendica senza alcun problema che la trattativa sul Mes fu fatta proprio dal suo governo. Non c'è da stupirsi, dunque, che sull'eventuale ricorso al Salva Stati senza condizionalità, Forza Italia vada in ordine sparso rispetto agli alleati. E, invece, le parole dell'ex premier determinano una spaccatura (e pure qualche sospetto) con l'asse sovranista Salvini-Meloni. Anche perché, era ormai dai tempi della manifestazione di piazza San Giovanni, che il centrodestra cercava di muoversi sempre in maniera coordinata. Invece già ieri Berlusconi, intervistato da Floris, aveva ribadito di considerare un "errore clamoroso" la rinuncia a 36 miliardi a tassi di interesse "inferiori a quelli di mercato" ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 aprile 2020) C'è la coerenza, certo. E Silvionon solo da giorni ripete che non bisogna avere nessuna preclusione nello sfruttare gli strumenti a disposizione, ma rivendica senza alcun problema che la trattativa sul Mes fu fatta proprio dal suo governo. Non c'è da stupirsi, dunque, che sull'eventuale ricorso al Salva Stati senza condizionalità, Forza Italia vada in ordine sparso rispetto agli alleati. E, invece, le parole dell'ex premier determinano una spaccatura (e pure qualche sospetto) con l'asse sovranista. Anche perché, era ormai dai tempi della manifestazione di piazza San Giovanni, che il centrodestra cercava di muoversi sempre in maniera coordinata. Invece già ieri, intervistato da Floris, aveva ribadito di considerare un "errore clamoroso" la rinuncia a 36 miliardi a tassi di interesse "inferiori a quelli di mercato" ...

prato_vilma : RT @SempreLibero2: L''informazione italiana'... Berlusconi e Cairo gestiscono praticamente tutti i dibattiti politici in Italia. Tenente pr… - giorgioguidi2 : RT @SempreLibero2: L''informazione italiana'... Berlusconi e Cairo gestiscono praticamente tutti i dibattiti politici in Italia. Tenente pr… - GuidiClelia : RT @SempreLibero2: L''informazione italiana'... Berlusconi e Cairo gestiscono praticamente tutti i dibattiti politici in Italia. Tenente pr… - thelondonboys47 : RT @SempreLibero2: L''informazione italiana'... Berlusconi e Cairo gestiscono praticamente tutti i dibattiti politici in Italia. Tenente pr… - Stefano47510568 : RT @SempreLibero2: L''informazione italiana'... Berlusconi e Cairo gestiscono praticamente tutti i dibattiti politici in Italia. Tenente pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi sponsorizza ##Berlusconi sponsorizza Mes. Meloni-Salvini contro: tu come Prodi Yahoo Finanza Berlusconi sponsorizza Mes. Meloni-Salvini contro: tu come Prodi

Roma, 15 apr. (askanews) – C’è la coerenza, certo. E Silvio Berlusconi non solo da giorni ripete che non bisogna avere nessuna preclusione nello sfruttare gli strumenti a disposizione, ma rivendica ...

Quanto spendono i politici su FB? Salvini e Renzi in testa

Ecco quanto hanno speso i leader nostrani da marzo 2019 a quello 2020 su Facebook per sponsorizzare i post delle loro pagine ufficiali. Matteo Salvini - 253.466 euro Matteo Renzi - 158.072 euro Silvio ...

Roma, 15 apr. (askanews) – C’è la coerenza, certo. E Silvio Berlusconi non solo da giorni ripete che non bisogna avere nessuna preclusione nello sfruttare gli strumenti a disposizione, ma rivendica ...Ecco quanto hanno speso i leader nostrani da marzo 2019 a quello 2020 su Facebook per sponsorizzare i post delle loro pagine ufficiali. Matteo Salvini - 253.466 euro Matteo Renzi - 158.072 euro Silvio ...