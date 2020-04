Bentley Mulsanne | dieci anni di eleganza ed esclusività da celebrare – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) Lafesteggiadi vita. Fu presentata per la prima volta nel 2010 al concorso d’di Pebble Beach, in California diventando l’icona della casa inglese, che fa parte del gruppo Volkswagen dal 1998. La sua versione più recente è l’Edizione 6.75 di Mulliner, realizzata completamente a mano nello stabilimento di Crewe (attualmente fermo per l’emergenza Covid 19) in serie limitata a soli 30 esemplari. Il canto del cigno di un modello che con in estate lascerà il testimone di portabandiera del marchio alla nuova Flying Spur. Perun decennale died esclusività dellaha realizzato ilche segue. E che ne riassume traguardi e momenti salienti. L'articolodied esclusività da...