Bellucci (FdI), la svolta: approvato il nostro emendamento. Ora disabili e soggetti autistici potranno uscire (Di giovedì 16 aprile 2020) Finalmente la svolta sulle uscite per i disabili e soggetti autistici.Ad annunciarla è Maria Teresa Bellucci, deputato e responsabile nazionale del Dipartimento Terzo Settore di Fratelli d’Italia. Nonché capogruppo della XII Commissione Salute e Affari Sociali, che con orgoglio e soddisfazione politica chiarisce i termini della questione. E in una nota anticipa e spiega il traguardo raggiunto. E in una nota afferma: la Commissione Salute e Affari Sociali della Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento di Fratelli d’Italia, di cui sono firmataria. Ora le uscite per disabili e persone con disturbi dello spettro autistico, sono una realtà Possibile. Praticabile. Uscite di disabili e soggetti con disturbi autistici: approvato l’emendamento di FdI Un traguardo raggiunto grazie a un impegno costante e al duro lavoro. Tanto che, in una ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 aprile 2020) Finalmente lasulle uscite per iautistici.Ad annunciarla è Maria Teresa, deputato e responsabile nazionale del Dipartimento Terzo Settore di Fratelli d’Italia. Nonché capogruppo della XII Commissione Salute e Affari Sociali, che con orgoglio e soddisfazione politica chiarisce i termini della questione. E in una nota anticipa e spiega il traguardo raggiunto. E in una nota afferma: la Commissione Salute e Affari Sociali della Camera dei Deputati hal’di Fratelli d’Italia, di cui sono firmataria. Ora le uscite pere persone con disturbi dello spettro autistico, sono una realtà Possibile. Praticabile. Uscite dicon disturbi autistici:l’di FdI Un traguardo raggiunto grazie a un impegno costante e al duro lavoro. Tanto che, in una ...

