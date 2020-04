Bellaria Film Festival 2020 | aperte le candidature alla nuova edizione

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 aprile 2020) È possibile candidarsi fino a lunedì 11 maggio al nuovo, dedicato al cinema documentario indipendente, in programma a settembre. Sonole38madi, ildedicato al cinema documentario indipendente. Sarà possibile iscriversi fino a lunedì 11 maggio. La manifestazione si svolgerà a-Igea Marina dal 24 al 27 settembre. La manifestazione, tra le più longeve in Italia nel suo genere (è nata nel 1983), è stata rilanciata con successo di pubblico e critica graziedirezione artistica affidata dal 2018 al produttore teatrale, musicale e cinematografico Marcello Corvino. Anche per il, il concorso sarà diviso in due sezioni: Bei Doc, per lavori di qualsiasi formato prodotti dopo il 1 ...