Beautiful anticipazioni | Flo pronta a confessare tutto | per Hope è tempo di verità?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 16 aprile 2020) Che cosa ne farà Flo del segreto che ormai daporta con sé? Non sarà forse arrivato il momento di dire? Stava per farlo ma ancora una volta l’occasione non era quella buona…Ledici rivelano che questa situazione si farà sempre più complicata per la ragazza perchè un segreto così importante, non ti lascia indifferente. E ancheha qualche dubbio sull’atteggiamento di Flo. Ma mai immaginerebbe che sta succedendoquesto. Per le due ragazze c’è una notizia, un’altra notizia che non avrebbero mai immaginato: sono cugine!inizia a pensare che forse era questo il legame che sentiva con Flo senza neppure rendersi conto che in realtàdipende dalla storia legata alla piccola Phoebe che è in realtà la sua Beth… Ma ...