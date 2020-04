Bayside School | Mario Lopez ed Elizabeth Berkley nel teaser del reboot

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il primotrailer deldiè arrivato e con lui vediamo il ritorno died, membri del cast originale. Una gioia immensa per i fan divedere il primotrailer deldella sitcom anni'90, ma soprattutto rivedere i loro beniaminied, due componenti del cast originale, che riprendono i loro ruoli di A.C. Slater e Jesse Spano. Saved by the Bell,di, andrà in onda negli USA su Peacock, servizio di streaming di NBC Universal, e riporterà nel famosissimo liceo vecchi e nuovi protagonisti, come appuntoLópez edche nel video, in una clip di 52 secondi si scambiano un paio di battute ricordando che ...