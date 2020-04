Bari | arrestato l’uomo di 45 anni che aveva picchiato per strada la sua convivente di

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 16 aprile 2020) L’uomo che al quartiere Libertàla suaè statodalle forze dell’ordine. La violentissima aggressione era stata ripresa in un video che in poche ore era diventato virale sui social. Nel video si vedeva una giovane ragazza che era stata scaraventata a terra da un uomo e poi picchiata. Le forze dell’ordineno individuato subito l’aggressore era un pregiudicato di 45chel’obbligo di fissa dimora. La ragazza, vittima dell’aggressione,dichiarato di non voler denunciare l’uomo perché si trattava solo di una reazione di un uomo geloso. La ragazzarifiutato di allontanarsi dall’abitazione dove conviveva con l’uomo. Le indagini delle forze dell’ordine hanno potuto appurare che la giovane donna era stata già vittima di altre ...