Banksy in quarantena: "Mia moglie odia quando lavoro da casa" (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus, Banksy e lo smart working Il celebre street-artist Banksy mostra al mondo come sta trascorrendo le sue giornate chiuso in casa per la quarantena imposta dal Coronavirus. Con ironia nel suo ultimo post Instagram scrive "Mia moglie odia quando lavoro da casa". Nella foto mostra il bagno del suo appartamento tappezzato dalla sua nuova opera. Protagonisti i topi. Visualizza questo post su Instagram . . My wife hates it when I work from home. Un post condiviso da Banksy (@Banksy) in data: 15 Apr 2020 alle ore 10:45 PDT

