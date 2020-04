Banksy | il nuovo murales è spiazzante Ed ecco perché tutti vorremmo dei topi come i suoi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) Dei possibili “danni” dell’isolamento sulle coppie si parla da giorni ini luoghi e ini laghi. Gente che di punto in bianco si ritrova a dividere lo spazio domestico (spesso piccolo, soprattutto in città) da mane a sera, senza sosta. Sono molte le battute (ma forse mica poi tanto) sugli avvocati divorzisti che in questo momento si starebbero sfregando le mani. Così, che è un genio, e pure se si è detto abbastanza va bene ribadirlo, ha voluto dedicare il suoalle coppie, o alle famiglie. Le difficoltà dell’isolamento, senza però drammatizzare. Il tono dell’arista è anzi quasi leggero, al contrario di quello che molti si aspettavano.a tirare fuori un potere consolatorio dell’arte strappando a chi guarda un sorriso di meraviglia. Perché i, quelli che ...