Banchi Distanziati di 2 Metri e Lezioni all'Aperto: Così La Danimarca Fa Ripartire La Scuola da Oggi

Gli studenti danesi tornano a scuola, ma con le dovute precauzioni. I Banchi saranno infatti Distanziati di due Metri e ogni alunno siederà da solo. Durante la ricreazione sarà obbligatorio andare a lavarsi le mani. Per il momento comunque solo il 50% dei comuni riaprirà gli istituti. Entro il 20 aprile tutte le scuole elementari riapriranno i battenti, fermo restando che se saliranno di nuovo i casi di coronavirus potrebbero chiudere di nuovo. In Spagna le scuole apriranno nelle zone meno colpite dal Covid-19, mentre in Francia i primi a tornare saranno gli studenti appartenenti a famiglie disagiate.

Coronavirus, scuole e asili aperti in Danimarca da oggi: banchi distanziati di 2 metri e ricreazione in gruppi

Fase 2, ecco l'Italia anti-virus: si andrà in ufficio, a scuola e in fabbrica ad orari differenziati

Niente più studenti tutti alle 8 del mattino sui banchi di scuola e neppure impiegati a timbrare il cartellino entro ... Nei negozi si starà solo il tempo necessario per fare acquisti, fuori la fila ...

In Danimarca riaprono le scuole, ma con nuove regole: banchi distanziati e più lezioni all'aperto

Da ieri in Danimarca le scuole stanno pian piano riaprendo. Naturalmente ci saranno regole nuove a cui attenersi: niente baci e abbracci, banchi separati e tante lezioni all'aperto. La Danimarca è la ...

