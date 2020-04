Ballo con la bara su Instagram | cos’è e come scaricare il nuovo filtro che spopola sul

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ciclicamente sui social network impazzano mode che vengono superate poi dopo alcune settimane. Un meme dopo l’altro per intrattenere gli utenti di internet e per strappare loro una risata, soprattutto in questo periodo complicato in cui il riso è merce rara. Nelle ultime settimane è facile incoronare il meme più utilizzato che ora è diventato anche un. LA STORIA DELCON LANavigando sui vari social è quasi impossibile non essersi imbattuti in un video in cui quattro uomini di origine ghanese ballano con unasulle spalle con sottofondo una musica da discoteca. Ecco, quel video è diventato un vero e proprio tormentone, tanto che da alcune ore è possibile emulare ilcon il proprio viso grazie ad un’iniziativa di. Da dove nasce ildella? Il ‘della’ ...