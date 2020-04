Australia, vince 4,8 milioni di dollari: aveva perso il lavoro per il Coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) Un uomo di Adelaide, città sulla costa meridionale dell’Australia, ha vinto alla lotteria nazionale un premio di 4,8 milioni di dollari dopo che aveva da poco perso il lavoro. L’epidemia di Coronavirus, infatti, non ha risparmiato nemmeno l’Australia e la sua economia, storicamente sempre in crescita. Anche qui i primi segnali di crisi cominciano a farsi sentire e molte persone hanno dovuto lasciare il proprio lavoro. L’uomo, 20 anni, ha preferito rimanere anonimo ma ha dichiarato di aver passato un periodo difficile proprio a causa dell’incertezza della sua situazione finanziaria: “Sono stato molto stressato negli ultimi tempi”, queste le parole del giovane riportate dalla BBC. A cambiare la situazione è arrivato, però, questo inaspettato colpo di fortuna: “finalmente tiro un sospiro di sollievo. Ora sono ... Leggi su thesocialpost F1 2019 : Charles Leclerc del team Ferrari vince la gara in Australia del Gran Premio Virtuale

