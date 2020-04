Assenteisti al Cardarelli? Era solo “sputtanapoli” | il pm ha archiviato il caso

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il gip di Napoli, accogliendo la richiesta della Procura partenopea, ha disposto l’archiviazione degli atti relativi alla presunta assenza ingiustificata dal posto di lavoro, in concomitanza dell’esplosione dell’emergenza Covid-19, di un rilevante numero di medici e operatori sanitari dell’Azienda ospedaliera “Antonio” di Napoli. Il procedimento penale era stato aperto dalla Procura di Napoli a seguito della pubblicazione di un articolo del Fatto Quotidiano relativi a un alto numero di medici e operatori sanitari dell’ospedalein malattia durante l’emergenza sanitaria da coronavirus. “All’esito delle indagini – si legge in una nota firmata dal procuratore Giovanni Melillo – lo scorso 30 marzo veniva formulata richiesta di archiviazione, emergendo ...

All’ospedale Cardarelli non c’è stata alcuna ondata di assenteismo in concomitanza con il diffondersi del Coronavirus. I medici non si sono dati malati per il timore di contagio. Con un’inchiesta ...E ancora, si sottolinea che dove «emergessero comportamenti scorretti la direzione strategica del Cardarelli provvederà a trasmettere l’esito delle indagini agli organi competenti e adottare ...