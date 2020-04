Asintomatica la maggior parte delle donne incinte positive al coronavirus: lo studio americano (Di giovedì 16 aprile 2020) Sottoponendo al tampone rino-faringeo oltre 200 donne in gravidanza, gli scienziati americani dell'Irving Medical Center di New York hanno scoperto delle 33 risultate positive ben in 29 non manifestava sintomi al momento del test. Nella "Grande Mela" si è deciso di sottoporre al tampone tutte le donne in dolce attesa, per tutelare loro, i figli, le altre pazienti e il personale sanitario cui vengono spesso in contatto. Leggi su fanpage (Di giovedì 16 aprile 2020) Sottoponendo al tampone rino-faringeo oltre 200in gravidanza, gli scienziati americani dell'Irving Medical Center di New York hanno scoperto33 risultateben in 29 non manifestava sintomi al momento del test. Nella "Grande Mela" si è deciso di sottoporre al tampone tutte lein dolce attesa, per tutelare loro, i figli, le altre pazienti e il personale sanitario cui vengono spesso in contatto.

In parole semplici, la quasi totalità di queste donne incinte era asintomatica al momento del tampone. Fra esse soltanto in tre (10 percento) hanno sviluppato febbre prima delle dimissioni in seguito ...

"Non possiamo permetterci errori". La 'zona grigia' dei Riuniti, strategia del doppio filtro contro il virus "che gioca brutti scherzi"

Il paziente asintomatico (o il paziente dubbio) rappresenta l’incubo di molti ... le zone grigie resteranno il baluardo di maggiore sicurezza. Quindi saranno gli ultimi reparti a chiudere. Quando ...

