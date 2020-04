Ascolti TV mercoledì 15 Aprile 2020 | dati auditel e share ieri | Meraviglie contro Tu sì

Continua la lunga fase di isolamento, tra restrizioni, contagi e morti per il Covid-19 e ancora una volta, per tutti gli italiani, la tv resta uno degli strumenti principali per informarsi e distrarsi. E anche ieri è stata una giornata ricca di spunti sul piano della lotta agli ascolti tv.

Nella serata di ieri, mercoledì 15 aprile 2020, su Rai1 – dalle 21.27 alle 23.30 – la riproposizione di Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha conquistato 3.484.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.05 – la replica di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 3.630.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Rai2 Maltese – Il Romanzo del Commissario in replica ha interessato 1.464.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Il Mondo Perduto – Jurassic Park ha intrattenuto 1.929.000 spettatori (7%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.065.000 spettatori pari ad uno share dell’8% (presentazione di 14 minuti: 1.728.000 – 5.6%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.134.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide – Effetti Collaterali ha registrato 574.000 spettatori con uno share del 2%. Su Tv8 la finale di Antonino Chef Academy segna 705.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Vi Presento i Nostro ha raccolto 536.000 spettatori con l’1.9%.

