Ascolti tv 15 aprile | Maria De Filippi e Tu si que vales batte Alberto Angela | Striscia

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 16 aprile 2020) Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Glitv di ieri sera, mercoledì 15sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda la prima puntata in replica di Tu si queconDe. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso un nuovo appuntamento con le repliche di Meraviglie – La Penisola dei Tesori con. Nel pomeriggio La vita in diretta con Lorella Cuccarini eMatano e Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Mentre il preserale con le repliche di Avanti un altro e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Glitv della prima serata di mercoledì 152020 Su Rai Uno le repliche di Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha conquistato 3.484.000 spettatori pari al 12.6% di ...