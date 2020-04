Arriva il CALDO D' AFRICA | fino a punte di 30 gradi | ecco quanto durerà

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 16 aprile 2020) Sta rinforzando l'anticiclone sul Mediterraneo e tende ad elevarsi ancora più a nord, congiungendosi con un'altra area anticiclonica sul Centro Europa. Ne derivano condizioni di generale stabilità atmosferica, con le perturbazioni che si manterranno per il momento distanti. La presenza di una depressione atlantica a ridosso della Penisola Iberica è la causa della forte espansione anticiclonica che ingloberà in pieno anche l'Italia, supportata da un flusso di correnti nord-ne che saranno causa di un deciso aumento delle temperature. L'azione anticiclonica andrà però avanti per poco sino a venerdì, dopodiché si manifesteranno i primi effetti legati al lento avanzamento della depressione dall'Europa Sud-Occidentale. Si intensificherà nel frattempo il flussono, che proprio tra venerdì e ...