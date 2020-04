Ariana Grande, Christina Aguilera e tante altre star cantano i più celebri brani Disney in un evento di ABC (Di giovedì 16 aprile 2020) Ariana Grande, Christina Aguilera e tante altre star cantano i più celebri brani Disney in un evento di ABC, The Disney Family Singalong, che andrà in onda questa notte negli Stati Uniti. Ariana Grande, Christina Aguilera e numerose altre celebrità interpreteranno alcuni dei più iconici brani Disney nello speciale di ABC "The Disney Family Singalong", che verrà trasmesso oggi giovedì 16 aprile in prima serata (fuso orario statunitense), sull'emittente americana. Una serata all'insegna delle stelle e della magia Disney: The Disney Family Singalong, lo speciale targato ABC, intratterrà il pubblico americano con un karaoke casalingo in compagnia di vari artisti del calibro di Christina Aguilera, Ariana Grande, Luke Evans, Josh Gad, Darren Criss, Demi Lovato, Josh Groban, Michael Bublé, Auli'i Cravalho, i protagonisti di High School ... Leggi su movieplayer Ariana Grande : sta producendo i suoi brani da casa in quarantena.

Le unghie di Ariana Grande : nuova moda durante la quarantena

Ariana Grande con le unghie finte : la sua è la manicure perfetta per la quarantena (Di giovedì 16 aprile 2020)i piùin un evento di ABC, TheFamily Singalong, che andrà in onda questa notte negli Stati Uniti.e numerosetà interpreteranno alcuni dei più iconicinello speciale di ABC "TheFamily Singalong", che verrà trasmesso oggi giovedì 16 aprile in prima serata (fuso orario statunitense), sull'emittente americana. Una serata all'insegna delle stelle e della magia: TheFamily Singalong, lo speciale targato ABC, intratterrà il pubblico americano con un karaoke casalingo in compagnia di vari artisti del calibro di, Luke Evans, Josh Gad, Darren Criss, Demi Lovato, Josh Groban, Michael Bublé, Auli'i Cravalho, i protagonisti di High School ...

Noovyis : (Ariana Grande, Christina Aguilera e tante altre star cantano i più celebri brani Disney in un evento di ABC) Play… - calicvnto : io lo sapevo che una volta tolta ariana grande non avrei trovato mai più pace con il layout - sandhya67310343 : @Arjun_sidHeart @sidharth_shukla Oh ho meri Ariana Grande ?????? - christian_1945 : pete davidson Ariana Grande - lucaspigati : leonardo dicrapio e ariana grande -

Ultime Notizie dalla rete : Ariana Grande Ariana Grande, i 5 video musicali più belli Sky Tg24 Hercules: Ariana Grande vorrebbe interpretare Meg nel live-action Disney

Quest'anno sarebbe dovuto essere il grande momento di Mulan, adattamento live-action da milioni di dollari in salsa kolossal cinese del classico Disney diretto da Niki Caro, ma data la situazione ...

Ariana Grande, Christina Aguilera e tante altre star cantano i più celebri brani Disney in un evento di ABC

Ariana Grande, Christina Aguilera e tante altre star cantano i più celebri brani Disney in un evento di ABC, The Disney Family Singalong, che andrà in onda questa notte negli Stati Uniti. NOTIZIA di ...

Quest'anno sarebbe dovuto essere il grande momento di Mulan, adattamento live-action da milioni di dollari in salsa kolossal cinese del classico Disney diretto da Niki Caro, ma data la situazione ...Ariana Grande, Christina Aguilera e tante altre star cantano i più celebri brani Disney in un evento di ABC, The Disney Family Singalong, che andrà in onda questa notte negli Stati Uniti. NOTIZIA di ...