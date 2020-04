“AquaticPollutants” | nuovo bando europeo | 22 | 6 mln per le attività di ricerca e sviluppo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 aprile 2020) Al via iltransnazionale AquaticPollutants, per progetti die innovazione sui rischi per la salute umana e l’ambiente causati da inquinanti e patogeni presenti nelle risorse idriche. I progetti presentati dovranno tenere in considerazione l’intero ciclo di vita dell’acqua, dalla fonte attraverso i bacini idrografici fino ad estuari ed oceani. Le risorse delsaranno messe a disposizione da 32 Funding Partner Organisations provenienti da 26 paesi, per un totale di 22.6 milioni di euro. I finanziamenti verranno utilizzati per attività dicondotte datori, istituti ed aziende, sulla base delle regole di finanziamento e delle normative delle rispettive organizzazioni di finanziamento. Per l’Italia i due enti responsabili sono l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Sicilia ...