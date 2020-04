“Apriamo il 4 maggio” | scontro tra governo e Lombardia | Fontana sfida Conte e poi fa

Leggi su fanpage

(Di giovedì 16 aprile 2020) Riaprire le attività produttive dal 4 maggio. Ètrae giunta regionale sulla richiesta delladi riavviare tutto con una serie di misure precauzionali come l'uso della mascherina, il distanziamento e gli ingressi scaglionati al lavoro. Una fuga in avanti che Palazzo Chigi non ha gradito. Il viceministro Stefano Buffagni ha definito il progetto di Attilio"un errore" perché "andare in ordine sparso rischia di alimentare confusione nei cittadini e nelle imprese". Nella tarda serata di mercoledì il governatore lombardo ha fatto in parte marcia indietro: "Non ci permettiamo di parlare di attività produttive, che sono una questione di esclusiva competenza delcentrale".