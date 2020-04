Anziano disperato | Non mangio da 3 giorni Polizia gli fa la spesa

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 16 aprile 2020) Salvatore Di Stefano Due agenti hanno sorpreso il signore, 80 anni, mentre piangeva seduto su una panchina. Ai poliziotti l'ha confidato inoltre di non avere fissa dimora e di essere da solo, eccezion fatta per un figlio che vive a Torino. Gli uomini in divisa si sono così recati presso un vicino panificio ed hanno acquistato beni di prima necessità In queste difficilissime settimane in piena pandemia si susseguono purtroppo nel nostro Paese drammi della solitudine e della povertà, specialmente fra gli appartenenti alla fasce più deboli della popolazione. Ne sanno qualcosa gli agenti delladi Stato di Bari che l'altro giorno, durante uno dei consueti giri atti a verificare il rispetto delle normative nate per contenere il diffondersi del coronavirus, hanno trovato un signoreseduto su di una panchina posta vicino l'Ateneo ...